Canacintra Acuña busca atraer nuevas inversiones para la frontera

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Con el objetivo de impulsar el desarrollo industrial y generar nuevas oportunidades para la frontera, una representación de Canacintra Acuña participó en los trabajos del Consejo Directivo Nacional de Canacintra.

La presidenta de Canacintra Acuña busca atraer inversiones

La presidenta de Canacintra Acuña, Lic. Keila García Altamirano, mantiene gestiones encaminadas a promover la llegada de inversiones a la región fronteriza.

El encuentro fue encabezado por la presidenta nacional del organismo, Dra. María de Lourdes Medina Ortega, y durante la reunión se abordaron distintos asuntos relacionados con el fortalecimiento de la industria en el país.

Contactos para oportunidades de desarrollo

Como parte de las actividades, la representación de Acuña estableció contactos con la finalidad de avanzar en oportunidades que puedan traducirse en beneficios para Ciudad Acuña y para las inversiones en la región.

La participación en este encuentro forma parte de las acciones emprendidas por Canacintra Acuña para mantener gestiones a nivel nacional y buscar alternativas que favorezcan al sector industrial de la frontera.