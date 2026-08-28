Pierde la vida mujer tras chocar en Colosio

SALTILLO, Coah. - Una mujer de 30 años perdió la vida durante la madrugada de este viernes, luego de que el vehículo que conducía se impactara contra la barda de una farmacia sobre el bulevar Colosio.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas, cuando la conductora circulaba de poniente a oriente y, al llegar a la altura del fraccionamiento Villa Bonita, perdió el control de su automóvil.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y encontraron a la conductora aún con vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos por brindarle atención, momentos después perdió los signos vitales.

La unidad, un KIA gris modelo 2026, con placas de circulación FDF-554-D, terminó impactándose contra la barda de una farmacia.

Identificación de la víctima

La víctima fue identificada como Alejandra Araceli, de 30 años de edad. El percance generó la movilización de los cuerpos de emergencia y autoridades, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.