Caballos sueltos provocan alerta en carretera Federal 29, en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — La presencia de dos caballos que se encontraban sueltos a un costado de la carretera Federal 29 provocó preocupación entre los automovilistas que transitaban por el tramo que conecta a Zaragoza con el ejido Tío Pío.

Acciones del Mando Coordinado

Los animales permanecían cerca de la superficie de rodamiento, situación que representaba un peligro para quienes circulaban por la zona, debido a que podían ingresar de manera repentina a los carriles y ocasionar un accidente.

Luego de recibir el aviso sobre la presencia de los equinos, elementos del Mando Coordinado se trasladaron hasta el lugar y consiguieron ponerlos bajo resguardo.

Responsabilidad del propietario

Posteriormente, las autoridades localizaron al propietario de los animales, quien acudió para hacerse responsable de ellos. El incidente no dejó personas lesionadas ni derivó en algún accidente, debido a la atención oportuna del reporte.

El hecho pone nuevamente de manifiesto la importancia de que los propietarios mantengan bajo control a sus caballos y ganado, especialmente en las inmediaciones de las carreteras, donde un animal suelto puede representar un riesgo tanto para los conductores como para sí mismo.