Camión de transporte arde en llamas tras presunto corto circuito en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un camión de transporte terminó consumido por el fuego la tarde de este sábado, luego de registrarse un presunto corto circuito cuando había concluido su ruta.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle San Pedro de Gante y prolongación Nopal, en el fraccionamiento Valle de los Fundadores, donde vecinos reportaron la unidad incendiándose.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas que envolvieron el camión de la marca Hino, modelo 2015, color blanco y con placas 52-ESS-92 del Estado de México.

El incendio en Ciudad Acuña

En el sitio se entrevistaron con Raúl Hernández Olguín, de 32 años, operador del transporte, quien explicó que tras finalizar su recorrido percibió un fuerte olor a humo y, al revisar la unidad, descubrió que el fuego ya se había propagado.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con las primeras indagatorias, el incendio habría sido provocado por un corto circuito. La unidad fue declarada como pérdida total, sin que se reportaran personas lesionadas.