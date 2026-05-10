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Coahuila

Candidata Esra Cavazos presenta su proyecto en Monclova: apoyo ciudadano

Glenda Suárez acompaña a Esra Cavazos en su campaña, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía.

Por Staff / La Voz - 10 mayo, 2026 - 10:08 p.m.
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      Monclova, Coah.– Durante reuniones con habitantes del sector El Pueblo, Esra Cavazos del Bosque escuchó las principales necesidades de las familias, quienes manifestaron su respaldo a la candidata de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por el PRI y la UDC; principalmente por llevar una campaña cercana a la gente, con respeto, energía y propuestas enfocadas en resultados para mujeres, jóvenes y trabajadores.

      La maestra Esra Cavazos destacó que El Pueblo es uno de los sectores con mayor arraigo e identidad monclovense, por lo que agradeció el cariño y la confianza brindada por sus habitantes. “Este sector representa gran parte de la historia y los valores de Monclova. Me fortalece mucho escuchar a su gente, conocer sus inquietudes y sentir el cariño con el que nos reciben en cada reunión”, expresó.

      Durante el encuentro participaron habitantes y simpatizantes de las secciones 0352 y 0345, donde la señora Juanita Fabela reconoció la cercanía de la candidata y agradeció que escuchara las necesidades de los adultos mayores y familias que han vivido toda su vida en este tradicional sector.

      La reconocida líder priísta señaló que en El Pueblo prevalecen los principios que dieron identidad a Monclova, y aseguró que acompañarán hasta la victoria a la fórmula de la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

      Más tarde, Esra Cavazos participó en el toca-toca de las secciones 0354, 0358 y 0367, donde compartió con maestros, profesionistas y vecinos su proyecto legislativo rumbo al Congreso del Estado.

      Como gran trayectoria en educación media superior y superior, la candidata afirmó estar preparada para impulsar leyes y programas que favorezcan a los jóvenes, especialmente en oportunidades de empleo, capacitación y acceso a becas nacionales e internacionales. “Queremos jóvenes mejor preparados, con acceso a más conocimientos y herramientas que permitan atraer empresas y fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y económico de nuestra región”, puntualizó.

      La candidata destacó también el trabajo coordinado que realiza junto a su suplente Glenda Suárez, a quien reconoció por su experiencia en política social y cercanía con la ciudadanía, consolidando una fórmula fuerte y comprometida con las familias del Distrito 05.

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