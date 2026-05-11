Se esperan chubascos, vientos fuertes y posible formación de torbellinos en coahuila

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 50 se desplazará sobre el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en distintas regiones de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante este día se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte del estado.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, escurrimientos e inundaciones en puntos vulnerables, mientras que las ráfagas de viento representan riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios, láminas y objetos mal asegurados.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar medidas preventivas y atender las siguientes recomendaciones:

* Asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

* Retirar muebles y artículos colocados en exteriores.

* Evitar resguardarse o estacionarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

* Conducir con precaución ante la presencia de lluvia, baja visibilidad y ráfagas de viento.

* Durante tormentas eléctricas, evitar permanecer en espacios abiertos o bajo estructuras metálicas.

* En caso de torbellino o tornado, buscar refugio en habitaciones interiores, en planta baja y alejadas de ventanas.

* Mantenerse informado únicamente a través de medios y fuentes oficiales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la ciudadanía.

En caso de emergencia, comunicarse al 911.