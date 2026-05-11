Contactanos
Coahuila

Se esperan chubascos, vientos fuertes y posible formación de torbellinos en coahuila

Se pronostican lluvias de 5 a 25 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 70 km/h en diversas áreas de Coahuila.

Por Staff / La Voz - 11 mayo, 2026 - 09:57 a.m.
Se esperan chubascos, vientos fuertes y posible formación de torbellinos en coahuila
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 11 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el frente frío número 50 se desplazará sobre el norte y noreste del país, en interacción con un canal de baja presión, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá lluvias, tormentas eléctricas y vientos fuertes en distintas regiones de Coahuila.

      De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante este día se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, se esperan rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte del estado.

      Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, escurrimientos e inundaciones en puntos vulnerables, mientras que las ráfagas de viento representan riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios, láminas y objetos mal asegurados.

      Recomendaciones de Protección Civil

      Ante estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población a tomar medidas preventivas y atender las siguientes recomendaciones:

      * Asegurar techos, láminas y objetos que puedan desprenderse por el viento.

      * Retirar muebles y artículos colocados en exteriores.

      * Evitar resguardarse o estacionarse debajo de árboles, postes o estructuras inestables.

      * Conducir con precaución ante la presencia de lluvia, baja visibilidad y ráfagas de viento.

      * Durante tormentas eléctricas, evitar permanecer en espacios abiertos o bajo estructuras metálicas.

      * En caso de torbellino o tornado, buscar refugio en habitaciones interiores, en planta baja y alejadas de ventanas.

      * Mantenerse informado únicamente a través de medios y fuentes oficiales.

      La Subsecretaría de Protección Civil mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y continuará informando oportunamente a la ciudadanía.

      En caso de emergencia, comunicarse al 911.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados