La especialidad: tacos y broncas

MONCLOVA COAH.- Lo que parecía una parada común para cenar durante la madrugada terminó en un escándalo que obligó a la intervención de las autoridades municipales en un conocido puesto de tacos de la colonia Palma.

Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando dos jóvenes confrontaron a un hombre mayor.

Los hechos se registraron alrededor de la 1:30 de la mañana en el establecimiento conocido como Tacos Alan, donde clientes y trabajadores presenciaron momentos de tensión cuando dos jóvenes comenzaron a confrontar verbalmente a un hombre mayor que se encontraba en una mesa cercana.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los involucrados fueron identificados como Juan Alberto Méndez Alvarado y Alejandro Rodríguez Salazar, ambos de 18 años, así como Armando Moreno Martínez, de 45 años. Testigos señalaron que todo comenzó con miradas desafiantes entre las partes, situación que rápidamente derivó en insultos y empujones.

Testigos reportaron que la discusión comenzó con miradas desafiantes y terminó en empujones.

Aunque el enfrentamiento no dejó personas lesionadas ni daños materiales, el ambiente dentro del negocio se tornó tenso y generó preocupación entre empleados y comensales, quienes observaron cómo la discusión estuvo a punto de convertirse en una riña mayor.

Trabajadores del establecimiento actuaron de inmediato y solicitaron el apoyo de las autoridades para evitar que la situación se saliera de control. Minutos después arribaron elementos preventivos, quienes lograron someter la situación sin necesidad de utilizar la fuerza.

Las autoridades intervinieron rápidamente para evitar que la situación se saliera de control.

Finalmente, los tres participantes fueron asegurados y trasladados por los oficiales al ser señalados por alterar el orden público. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar la situación legal de cada uno de los detenidos.