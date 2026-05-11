Se incendia tejabán en la zona centro de ramos arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un incendio consumió un tejabán ubicado sobre la calle Ferrocarril, a un costado de Venustiano Carranza, en la zona centro de Ramos Arizpe, movilizando a cuerpos de emergencia durante la noche.

Al arribar al sitio, los elementos de auxilio encontraron la estructura envuelta en llamas, por lo que de inmediato realizaron maniobras para sofocar el fuego y evitar que se propagara a viviendas cercanas.

El incendio ocurrió en la calle Ferrocarril

Autoridades informaron que no se localizaron personas al interior del tejabán y hasta el momento se desconoce cómo inició el incendio, ya que ningún vecino pudo aportar información sobre el origen del siniestro.

Posible causa del incendio

Sin embargo, en el lugar fue encontrado un enchufe presuntamente dañado, por lo que no se descarta que un posible corto circuito haya provocado el fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.