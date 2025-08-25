Camión de transporte se incendia en Ciudad Acuña y queda en pérdida total

Ciudad Acuña, Coah. – Un camión de transporte urbano quedó completamente calcinado la tarde de este domingo tras incendiarse en la colonia 5 de Mayo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió sobre la Carretera Santa Eulalia, en el cruce con la calle Francisco Sarabia, lo que movilizó rápidamente a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes acudieron al lugar para combatir el fuego.

La unidad, perteneciente a la empresa Treviño Villarreal , era conducida por Omero Rivera Rodríguez , de 56 años. Según el testimonio, fue después de finalizar su ruta cuando notó que salía humo desde debajo del tablero. Aunque intentó sofocar el incendio utilizando un extintor, no logró controlar el fuego.

Siete elementos del cuerpo de Bomberos, bajo el mando del comandante, trabajaron varios minutos hasta lograr apagar el siniestro. Sin embargo, el camión fue declarado como pérdida total .