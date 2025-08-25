Contactanos
Filtración de Información en AHMSA Expone Datos Sensibles de Trabajadores

La filtración no autorizada de información en AHMSA ha expuesto datos sensibles de los trabajadores, vulnerando la confidencialidad judicial.

Por Adriana Cruz - 25 agosto, 2025 - 05:46 p.m.
Filtración de Información en AHMSA Expone Datos Sensibles de Trabajadores

Recientemente se dio a conocer de manera no autorizada información relacionada con el proceso legal de AHMSA, incluyendo documentos y datos sensibles de los trabajadores. La empresa calificó la filtración como un hecho grave, que no solo vulnera la confidencialidad judicial, sino que también expone información que solo compete a las partes del proceso concursal.

Fuentes cercanas a la compañía advirtieron que este tipo de acciones malintencionadas solo contribuyen a contaminar el ambiente, generar más desconfianza y retrasar el proceso, dado que abre la puerta a litigios, demandas e impugnaciones.

Especialistas en procesos legales advierten que este tipo de filtraciones puede generar incertidumbre y retrasos, afectando incluso la llegada de posibles inversionistas interesados en la compañía.

Cabe señalar que el documento que salió a la luz, el síndico fue claro en señalar lo siguiente:

"Que la información presentada en sobre cerrado sea considerada y tratada como información CONFIDENCIAL por contener datos sensibles, así como elementos de identificación de los trabajadores de la nómina esencial de ALTOS HORNOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (posición y salario).

Mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de dichos datos personales, que permitan protegerlos contra su uso, acceso o tratamiento no autorizado, ya que la divulgación ilegal de dicha información pone en grave riesgo la vida e integridad de los trabajadores."

