Choque en Morelos deja dos menores heridos; responsable intentó huir

Morelos, Coah.– Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en el lugar del accidente se atendió a Diego "N." , de 16 años de edad, con domicilio en la zona centro de esta ciudad, quien presentó una herida en la oreja izquierda y laceraciones en el brazo derecho , siendo trasladado a la Unidad número 64 del IMSS .

También se brindó atención a Ángel Adrián "N." , de 16 años, con domicilio en el ejido Morelos, quien resultó con probable fractura de nariz , por lo que fue llevado inicialmente al IMSS de esta localidad y posteriormente al Hospital Z Cruz del municipio de Allende .

Los afectados indicaron que circulaban por la calle Morelos en vía libre, cuando fueron impactados por otra unidad que se desplazaba sobre la calle Matamoros , cuyo conductor omitió el señalamiento de alto .

El probable responsable se dio a la fuga tras el impacto, pero fue detenido cuadras más adelante por elementos de la Seguridad Pública Municipal .



