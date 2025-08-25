Choque en Morelos deja dos menores heridos; responsable intentó huir

Morelos, Coah.– Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en el lugar del accidente se atendió a Diego "N.", de 16 años de edad, con domicilio en la zona centro de esta ciudad, quien presentó una herida en la oreja izquierda y laceraciones en el brazo derecho, siendo trasladado a la Unidad número 64 del IMSS.
También se brindó atención a Ángel Adrián "N.", de 16 años, con domicilio en el ejido Morelos, quien resultó con probable fractura de nariz, por lo que fue llevado inicialmente al IMSS de esta localidad y posteriormente al Hospital Z Cruz del municipio de Allende.
Los afectados indicaron que circulaban por la calle Morelos en vía libre, cuando fueron impactados por otra unidad que se desplazaba sobre la calle Matamoros, cuyo conductor omitió el señalamiento de alto.
El probable responsable se dio a la fuga tras el impacto, pero fue detenido cuadras más adelante por elementos de la Seguridad Pública Municipal.