Camión provoca choque múltiple en carretera Santa Eulalia

Ciudad Acuña, Coah. – La tarde de ayer se registró un choque múltiple en la carretera Santa Eulalia, en su cruce con La Paz, a las afueras de la ciudad, luego de que un camión impactara a dos vehículos más. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad.

El accidente fue provocado por un camión Freightliner FL70, modelo 1996, color blanco, conducido por Jael, de 57 años, quien impactó contra una camioneta Chevrolet Colorado 2006, color negro, manejada por Noé, de 62 años.

El golpe también alcanzó a un tercer vehículo: un Chevrolet Aveo 2018, color blanco, conducido por Ramón, de 51 años.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención médica a los involucrados, quienes fueron evaluados sin que se presentaran lesiones que requirieran traslado hospitalario.

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente y tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.