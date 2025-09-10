"Estudiantes de Psicología promueven la importancia de la salud mental"

MONCLOVA, COAH.- En la plaza principal de la ciudad, alumnos de la carrera de Psicología de la escuela Insunte realizaron este martes una práctica especial enfocada importancia de la salud mental , acompañados por el licenciado Miguel Carrillo, psicólogo y docente de la institución.

La actividad tuvo como propósito acercar a la comunidad un mensaje de apoyo y sensibilización frente a una problemática que, de acuerdo con especialistas, se ha vuelto cada vez más recurrente: la depresión, la ansiedad y los pensamientos.

"Queremos que las personas sepan que no están solas. Que siempre hay alguien que puede escuchar y acompañar, ya sea con una palabra de aliento o con herramientas profesionales para sobrellevar los momentos difíciles", expresó Carrillo.

Los jóvenes psicólogos en formación ofrecieron mensajes de apoyo, escucha activa y orientación a quienes se acercaron. Con carteles y dinámicas sencillas, buscaron transmitir la importancia de pedir ayuda en medio de los problemas emocionales, que muchas veces se suman a situaciones económicas o familiares complejas.

El objetivo, señalaron, es que estas acciones no solo fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes, sino que también generen un impacto en la sociedad al abrir espacios de confianza y conversación sobre un tema que con frecuencia se evita, pero que necesita ser atendido con urgencia.