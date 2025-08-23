Camión se pasa el alto y choca contra camioneta en el centro de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coah.– Un camión colisionó contra una camioneta al no respetar la luz roja del semáforo en el cruce de las calles 5 de Mayo y Madero, en pleno centro de la ciudad. Afortunadamente, el incidente solo dejó daños materiales y no hubo personas lesionadas.

El accidente fue protagonizado por un camión Thomas Built Buses modelo 2010, color amarillo y sin placas, conducido por Teodoro, de 27 años. De acuerdo con el reporte oficial, el operador ignoró la señal de alto del semáforo, lo que derivó en el impacto.

La unidad afectada fue una Chevrolet Tahoe 2015, color gris, con placas del estado de Texas, conducida por Esperanza, de 36 años, quien resultó ilesa.

Elementos de Seguridad Pública y personal de auxilio acudieron al lugar y evaluaron a los involucrados, confirmando que ninguno requería atención médica.

Las autoridades reiteraron que este tipo de hechos continúan registrándose con frecuencia en el primer cuadro de la ciudad, debido a la constante falta de respeto a la señalización vial.