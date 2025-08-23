Camioneta provoca choque en Ciudad Acuña y proyecta auto contra una barda

CIUDAD ACUÑA, Coah.– Un aparatoso accidente vehicular se registró la tarde del viernes en el cruce de las calles Manuel Acuña y Ratón, en la zona centro de la ciudad, cuando una camioneta impactó a otro vehículo y lo proyectó contra una barda perimetral.

Según el reporte oficial, la unidad responsable fue una Chevrolet Silverado modelo 2024, color gris, conducida por Marcela, de 46 años. El segundo vehículo involucrado fue un Dodge Charger modelo 2010, también gris, conducido por Brenda, de 24 años, quien tras el impacto perdió el control y terminó estrellándose contra una barda de malla ciclónica y concreto, propiedad de Humberto, de 74 años.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a dos menores que viajaban en uno de los vehículos, Sofía, de 4 años, y María, de 8, quienes no presentaron lesiones que ameritaran traslado hospitalario.

Pese al fuerte impacto y los daños materiales, no se reportaron personas lesionadas.