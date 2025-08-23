Controlan Incendio en Carnicería del Centro de Sabinas

SABINAS, COAH. – Un corto circuito en el área de cuartos fríos provocó un incendio en una carnicería ubicada sobre la calle Ocampo , en la zona centro de Sabinas. Afortunadamente, el incidente fue rápidamente controlado gracias a la oportuna intervención del propietario y la presencia de extinguidores en el lugar.

El comandante de bomberos , José Pichardo González , destacó que el protocolo de protección civil fue clave para evitar que el fuego se propagara. La pronta respuesta y el cumplimiento de las normas de seguridad impidieron que el incendio se convirtiera en una tragedia mayor.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Sabinas acudieron al sitio, trabajaron en la ventilación del área y eliminaron el humo y el polvo generado. No se reportaron personas heridas.

"Es fundamental que los negocios cumplan con las normas de seguridad para evitar incidentes como este", afirmó Pichardo González.