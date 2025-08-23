Atiende Óscar Ríos peticiones de colonia "Progreso"

NUEVA ROSITA, COAH. – El alcalde de San Juan de Sabinas , Óscar Ríos Ramírez , encabezó este sábado una jornada de trabajo en la colonia Progreso de Nueva Rosita , donde se instalaron nuevas luminarias LED y se dieron avances en la campaña permanente de bacheo .

Estas acciones forman parte de los compromisos municipales para mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias.

Durante el recorrido, el alcalde estuvo acompañado por el profesor Fernando Mondragón Aguilar , secretario del Ayuntamiento ; el profesor Ricardo González Alonso , secretario particular , y el regidor José Luis Olvera Solís , con quienes constató de primera mano la respuesta positiva de la ciudadanía.

Los vecinos de la colonia reconocieron el trabajo del alcalde , destacando la atención directa y la constancia en atender las necesidades más urgentes de la ciudad. Subrayaron que estas acciones se realizan con frecuencia y muestran resultados visibles , lo que refleja un gobierno cercano a la gente .

Por su parte, Óscar Ríos afirmó que la administración municipal mantiene un ritmo de trabajo diario y constante , respondiendo a los reportes ciudadanos con base en una planeación ordenada .

"Esto es de todos los días: cumplirle a la gente, y lo estamos haciendo", puntualizó el edil.