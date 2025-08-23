Atiende Óscar Ríos peticiones de colonia "Progreso"

NUEVA ROSITA, COAH. – El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, encabezó este sábado una jornada de trabajo en la colonia Progreso de Nueva Rosita, donde se instalaron nuevas luminarias LED y se dieron avances en la campaña permanente de bacheo.
Estas acciones forman parte de los compromisos municipales para mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias.
Durante el recorrido, el alcalde estuvo acompañado por el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; el profesor Ricardo González Alonso, secretario particular, y el regidor José Luis Olvera Solís, con quienes constató de primera mano la respuesta positiva de la ciudadanía.
Los vecinos de la colonia reconocieron el trabajo del alcalde, destacando la atención directa y la constancia en atender las necesidades más urgentes de la ciudad. Subrayaron que estas acciones se realizan con frecuencia y muestran resultados visibles, lo que refleja un gobierno cercano a la gente.
Por su parte, Óscar Ríos afirmó que la administración municipal mantiene un ritmo de trabajo diario y constante, respondiendo a los reportes ciudadanos con base en una planeación ordenada.
"Esto es de todos los días: cumplirle a la gente, y lo estamos haciendo", puntualizó el edil.