Incendian domicilio previamente cateado en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – La noche de este viernes se registró un incendio en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Lilas y Altamirano , el cual había sido cateado días antes por autoridades de los tres órdenes de gobierno .

Aunque hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zaragoza acudieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas .

El inmueble resultó con daños considerables , mientras que autoridades municipales y cuerpos de seguridad iniciaron una investigación para determinar si el incendio fue provocado .

Vecinos de la zona vivieron momentos de tensión y pánico , al observar el fuego y escuchar explosiones provocadas por objetos dentro del domicilio afectado.