Incendian domicilio previamente cateado en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – La noche de este viernes se registró un incendio en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Lilas y Altamirano, el cual había sido cateado días antes por autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Aunque hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zaragoza acudieron de inmediato para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas.
El inmueble resultó con daños considerables, mientras que autoridades municipales y cuerpos de seguridad iniciaron una investigación para determinar si el incendio fue provocado.
Vecinos de la zona vivieron momentos de tensión y pánico, al observar el fuego y escuchar explosiones provocadas por objetos dentro del domicilio afectado.
Protección Civil recomendó a los habitantes mantener la precaución y estar atentos a posibles riesgos derivados del incidente. Las autoridades continuarán con el peritaje correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.