CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un menor de siete años resultó lesionado al ser atropellado por una camioneta cuando jugaba en la vía pública, en la colonia Santa Teresa.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió sobre la calle Lerma, en el cruce con Privada Río Mayo. La unidad involucrada fue identificada como una Chevrolet Silverado 200, color gris, conducida por Eduardo Daniel Flores Caño, de 39 años.

De acuerdo con la información del percance, el niño, identificado como Kalev, se atravesó en la calle sin advertir el paso del vehículo.

Atención médica al menor

Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron de emergencia al menor a la Clínica 13 debido a las lesiones que presentaba.