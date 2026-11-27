Con el objetivo de mantener una ciudad limpia, iluminada y con vialidades en mejores condiciones, el alcalde Carlos Villarreal informó que durante la semana del 20 al 26 de noviembre se realizaron más de mil acciones de mantenimiento y atención mediante trabajos de bacheo, alumbrado, rehabilitación de espacios públicos y limpieza urbana.

Estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar la imagen urbana, que se impulsa con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, sumando esfuerzos y recursos para fortalecer los servicios públicos, atender las necesidades de las colonias y mantener espacios dignos y seguros para las familias de Monclova.

Las cuadrillas municipales repararon baches y atendieron roturas de pavimento ocasionadas por trabajos de SIMAS en distintos sectores de la ciudad.

En alumbrado público, se reemplazaron luminarias por tecnología LED en la colonia Fovissste, el bulevar Lázaro Cárdenas, en la colonia Petrolera, y la avenida Roble, en Brisas del Valle. También se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones eléctricas en plazas, áreas verdes y unidades deportivas, además de reparar circuitos de alumbrado en las colonias Los 90, Los Bosques, La Ribera y Mezquital, entre otros sectores.

Por su parte, La Ola Monclovense, a través de sus 12 cuadrillas, mantuvo los trabajos de limpieza en bulevares, avenidas, colonias y espacios públicos. Las labores incluyeron barrido, retiro de basura y papeleo en vialidades, así como recorridos de limpieza en el libramiento Carlos Salinas de Gortari y la carretera 57. También se mantuvo la atención diaria en las orillas del río Monclova.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que mantener una ciudad limpia, ordenada y con servicios públicos eficientes requiere trabajo permanente en territorio y atención cercana a las necesidades de la población.

"Seguimos fortaleciendo las acciones de mantenimiento urbano para mejorar las condiciones de las colonias y los espacios que diariamente utilizan las familias", señaló.

El alcalde reiteró que se mantendrá el trabajo en equipo con el gobierno del estado, las distintas dependencias y la ciudadanía, para dar atención constante a todos los sectores de Monclova y continuar mejorando la imagen urbana y los servicios públicos en beneficio de las familias.