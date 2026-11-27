El avance de las extorsiones y los cobros de piso en distintas entidades del país ha obligado al cierre de negocios y amenaza también al sector agropecuario, por lo que organismos empresariales firmaron un convenio nacional para solicitar al gobierno federal reforzar las acciones de seguridad.

Oscar Mario Medina Martínez, representante de la CONCANACO en Coahuila, informó que la semana pasada Canacintra, Canacar, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y otros organismos empresariales suscribieron el acuerdo en Tijuana, el cual ya fue entregado en Palacio Nacional.

Explicó que el objetivo es solicitar mayor atención en las entidades donde la delincuencia mantiene bajo presión a comerciantes y empresarios mediante extorsiones y cobros de piso, una problemática que ha llevado a algunos establecimientos a cerrar sus puertas.

Señaló que Coahuila mantiene un panorama distinto gracias al trabajo de seguridad realizado durante aproximadamente ocho años, periodo en el que se han fortalecido las acciones para contener la delincuencia.

Advirtió que esta problemática también golpea al sector primario, particularmente a los productores del campo, quienes enfrentan dificultades que afectan la comercialización y exportación de algunos productos hacia Estados Unidos.

Esta situación merma los ingresos de los agricultores y repercute en la economía del sector, por lo que el convenio busca impulsar una mayor intervención de las autoridades federales en las entidades más afectadas.