Proteger el valor de los activos de Altos Hornos de México (Ahmsa) y evitar que su precio se demerite en una segunda almoneda es el principal efecto de no autorizar la venta o subasta pública de la compañía, afirmó Rosario Rocha, asesora legal de acreedores.

De acuerdo con la litigante, avanzar hacia nuevas almonedas en los procedimientos de remate suele reducir el precio del bien, por lo que consideró que la medida representa una ventaja y no un obstáculo para la población y los trabajadores. El objetivo, sostuvo, es obtener el mayor beneficio posible de la unidad de venta tanto para Ahmsa como para Minosa.

Rocha indicó que se mantiene a la espera de la respuesta de las empresas que negocian por la parte de Afirme, ya que el propósito del concurso mercantil es lograr el mayor recurso disponible para cubrir los créditos pendientes conforme al orden de prelación legal.

Sobre el impacto en los proveedores a quienes representa, señaló que el monto final que se obtenga definirá el alcance de los pagos dentro de la prelación establecida por la Ley de Concurso Mercantil. Precisó que primero se ubican los créditos laborales por mandato constitucional, seguidos de los acreedores garantizados —donde entran estas empresas—, posteriormente los créditos fiscales, en especial los preferentemente garantizados, y al final los acreedores comunes.

Al ser consultada sobre el cobro de 64 millones de pesos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza actualmente a Ahmsa, Rocha consideró que dicho adeudo se ubica dentro de los créditos fiscales.