La carrera de Derecho de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en conjunto con su estudiantado, convocó al Primer Encuentro Estatal de Mujeres 25N: Una Fecha, Miles de Voces, que se celebrará el próximo 1 de diciembre a las 9:00 horas en la sala de seminarios, dentro de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres.

En representación del director de la facultad, el maestro Jesús Javier Toledo Aguilar, el responsable de vinculación institucional, Gabriel Aguilar Mancilla, dio la bienvenida y destacó la relevancia de la iniciativa impulsada por la catedrática Rosario Rocha y alumnas de Derecho para la comunidad universitaria y el estado. Aguilar Mancilla señaló que el programa reúne perfiles con amplio conocimiento en equidad de género para exponer fechas, dinámicas y ejes temáticos de la jornada.

Por su parte, la catedrática Rosario Rocha explicó que la jornada combinará una mesa redonda y conferencias magistrales a lo largo del día para abordar acciones institucionales y realidades que enfrentan las mujeres. En la mesa redonda participarán la magistrada presidenta de la Sala Penal, Griselda Elizalde Castellanos; la diputada Lupita Oyervides, representante en el Congreso y de la región; y la encargada del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, Claudia Marines, con el fin de informar de primera mano qué hacen los tres poderes del estado para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Rocha detalló que las conferencias magistrales incluirán a la doctora Rosa María Salazar, de la asociación civil Fundación Luz y Esperanza de Saltillo, sobre la violencia contra las mujeres; a la maestra en victimología y perito en psicología forense María Olivia Zapata, sobre cómo brindar atención psicológica y demostrarla en los procesos; a la ginecóloga de la región, doctora María del Refugio Mireles, sobre violencia obstétrica y violencia sexual en las mujeres; y a la licenciada Sandra De Luna, de la asociación Coprobi en Frontera, para exponer acciones regionales y fortalecer una red de apoyo.

Sobre la apertura del encuentro, Rocha subrayó que busca generar conciencia social en futuros profesionistas de Derecho, humanidades, psicología y enfermería, así como acercar información a la ciudadanía y convocar a instituciones como la UAANE, la Universidad Vizcaya y el CEUC. Añadió que se espera una asistencia de 150 a 200 personas, pese al cierre de actividades escolares, al tratarse de una actividad extracurricular que entregará constancia con valor curricular.