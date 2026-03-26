Choque en cruce de Ciudad Acuña deja cuantiosos daños materiales

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un accidente vial se registró luego de que una camioneta se atravesara al paso de otro vehículo, provocando un fuerte impacto que dejó daños materiales.
Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Sur Poniente y la calle Gregorio Catache, en la colonia Evaristo Arreola.
De acuerdo con el reporte, el vehículo responsable fue una camioneta Chevrolet Silverado modelo 2014 en color blanco, conducida por Porfirio, de 38 años, quien no respetó el paso.
La unidad afectada fue un automóvil Chevrolet Malibú modelo 2016 en color negro, manejado por Víctor, de 19 años.
Elementos de rescate acudieron al lugar para valorar a los involucrados, descartando personas lesionadas, aunque uno de los vehículos presentó daños de consideración.