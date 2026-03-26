Vaqueros domina el clásico local y vence a Osos en todas las categorías

Ciudad Acuña, Coahuila.– El equipo de fútbol americano Vaqueros se impuso en el clásico local al vencer en tres categorías a su similar de Osos, consolidando su dominio en la ciudad.

Resultados de los encuentros

Los encuentros se disputaron en las categorías de 14, 16 y 18 años, donde Vaqueros logró resultados favorables en cada uno de los partidos. En la categoría de 14 años, el marcador fue de 14-12, mientras que en las categorías de 16 y 18 años obtuvieron triunfos contundentes de 30-0 en ambos casos.

Desempeño de Osos

A pesar del esfuerzo de Osos por competir, no logró concretar victorias en esta jornada. Con estos resultados, Vaqueros mantiene una racha positiva que lo posiciona como uno de los equipos a vencer en la región.

Se espera que el conjunto continúe con su buen paso en la siguiente jornada, mientras que Osos buscará ajustar su desempeño para revertir los resultados en sus próximos compromisos.