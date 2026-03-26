Llevan brigada de Salud a Función de Boxeo Amateur

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de promover la salud, el bienestar en la juventud, además de prevenir enfermedades, la Jurisdicción Sanitaria 03 llevó a cabo una brigada en el plantel Cecytec de la Villa de Agujita.

Durante la Función de Boxeo Amateur, se efectuaron estas acciones, contando con módulos de atención de salud dental, promoción de salud y vida saludable, vacunación contra el Sarampión, salud reproductiva, fomento y regulación sanitaria, información por parte del departamento de vectores, así como atención médica.

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El director de la institución educativa, Mario Gutiérrez, agradeció el respaldo del jefe de la Jurisdicción Sanitaria, doctor Carlos Jiménez Villarreal, por acercar a los alumnos de nivel medio estos servicios y módulos de salud.

Fueron alumnos de las preparatorias Cecytec Agujita, Cecytec Sabinas, EMSAD Nueva Rosita, Cecytec Barroteran, Cecytec Palaú y Cecytec San Juan de Sabinas, quienes se beneficiaron con esta brigada de salud.

De esta manera, la Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad educativa de la Región Carbonífera.