CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una camioneta fue exhibida en redes sociales luego de que presuntamente dejara bolsas negras con residuos de comida en una colonia de Ciudad Acuña.

Impacto en la comunidad

De acuerdo con el reporte difundido, los desechos generan fuertes olores que afectan a los habitantes del sector, aunque el sitio donde fueron abandonados se encuentra fuera de la mancha urbana.

A través de redes sociales, personas solicitaron identificar al propietario del vehículo para que se le aplique la sanción correspondiente por arrojar basura en el lugar.

Llamado a la acción

Este tipo de situaciones se presenta de manera recurrente, por lo que se busca erradicar estas prácticas y evitar que continúen afectando a los vecinos.