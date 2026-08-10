Contactanos
Coahuila

Camioneta se atraviesa y provoca choque contra taxi en Ciudad Acuña

Una mujer de 49 años fue trasladada a un centro de salud tras resultar lesionada en el accidente ocurrido en la zona Centro.

Por Angel Garcia - 10 agosto, 2026 - 05:08 p.m.
Camioneta se atraviesa y provoca choque contra taxi en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una camioneta se atravesó al paso de un taxi y provocó un accidente en el cruce de las calles Madero y 5 de Mayo, en la zona Centro.

      La unidad señalada como responsable es una Ford Edge modelo 2011, color guindo y sin placas de circulación, conducida por Dioceline Segura Ortiz, de 49 años.

      El vehículo afectado fue un Nissan Versa modelo 2019, color blanco, habilitado como taxi y con placas de Coahuila, conducido por Brenda Bautista García, de 40 años.

      Placeholder

      Detalles del accidente

      Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a Segura Ortiz, quien posteriormente fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades derivadas del percance.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados