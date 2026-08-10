Camioneta se atraviesa y provoca choque contra taxi en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una camioneta se atravesó al paso de un taxi y provocó un accidente en el cruce de las calles Madero y 5 de Mayo, en la zona Centro.

La unidad señalada como responsable es una Ford Edge modelo 2011, color guindo y sin placas de circulación, conducida por Dioceline Segura Ortiz, de 49 años.

El vehículo afectado fue un Nissan Versa modelo 2019, color blanco, habilitado como taxi y con placas de Coahuila, conducido por Brenda Bautista García, de 40 años.

Detalles del accidente

Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a Segura Ortiz, quien posteriormente fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

Autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades derivadas del percance.