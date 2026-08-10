Camioneta se atraviesa y provoca choque contra taxi en Ciudad Acuña
Una mujer de 49 años fue trasladada a un centro de salud tras resultar lesionada en el accidente ocurrido en la zona Centro.
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CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una camioneta se atravesó al paso de un taxi y provocó un accidente en el cruce de las calles Madero y 5 de Mayo, en la zona Centro.
La unidad señalada como responsable es una Ford Edge modelo 2011, color guindo y sin placas de circulación, conducida por Dioceline Segura Ortiz, de 49 años.
El vehículo afectado fue un Nissan Versa modelo 2019, color blanco, habilitado como taxi y con placas de Coahuila, conducido por Brenda Bautista García, de 40 años.
Detalles del accidente
Elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a Segura Ortiz, quien posteriormente fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.
Acciones de la autoridad
Autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades derivadas del percance.