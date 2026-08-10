Señalan presuntos adeudos tras función de boxeo amateur en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un evento de boxeo amateur terminó con inconformidad entre algunos de los participantes, quienes señalaron que quedaron pendientes pagos que habían sido acordados con el promotor.

De acuerdo con la información proporcionada, el promotor Jorge Gamboa habría incumplido con los pagos pactados con algunos de los peleadores e influencers que participaron en la función.

Según los señalamientos, Gamboa argumentó que no contaba con el dinero en efectivo suficiente para cubrir los pagos pendientes.

Los participantes manifestaron su molestia debido a que el lugar registró una importante asistencia durante el evento y consideraron que, de acuerdo con lo observado, no habría pérdidas económicas en la función.

Asimismo, señalaron que otros eventos realizados anteriormente en el mismo lugar no habían registrado incumplimientos en los pagos. Sin embargo, cuestionaron al nuevo promotor por los presuntos adeudos que quedaron pendientes.

Hasta el momento, no se cuenta con una postura pública del promotor respecto a los señalamientos realizados por los participantes.