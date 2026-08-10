Tiene Coahuila alta incidencia de violencia familiar

SALTILLO, COAH. - Coahuila se ubica entre los estados con mayor incidencia de violencia familiar en el país, al ocupar el segundo lugar nacional por tasa de víctimas y el sexto por proporción del total de casos.

De acuerdo con el Informe de Violencias contra las Mujeres en incidencia delictiva y llamadas al 911, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con información acumulada al 30 de junio de 2026, la entidad también registra una elevada presencia en las llamadas de emergencia relacionadas con agresiones contra mujeres.

El reporte coloca a Coahuila en el sexto lugar nacional por porcentaje de víctimas de violencia familiar, con 5.4 % del total. Sin embargo, al considerar la tasa por cada 100 mil habitantes, la entidad asciende al segundo sitio del país.

Los primeros lugares por porcentaje de víctimas corresponden a Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato, mientras que Coahuila se mantiene entre las entidades con mayor incidencia cuando se ajustan los datos al tamaño de su población.

Coahuila y las llamadas al 911

La situación también se refleja en las llamadas al número de emergencia 911. Coahuila ocupa el sexto lugar entre las 32 entidades por llamadas relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, al concentrar 4.3 % del total nacional.

En las llamadas por abuso sexual, Baja California encabeza la clasificación con 13.6 %, mientras que Coahuila ocupa el décimo sitio, con 3.6 %.

En violencia familiar, Guanajuato registra la mayor proporción de llamadas, con 10.7 %, y Coahuila se ubica en el quinto lugar nacional, con 7.0 %. Las seis entidades que encabezan este indicador reúnen en conjunto 49.3 % de las incidencias reportadas mediante llamadas al 911.

Feminicidio en niveles menores

En otros delitos, Coahuila presenta posiciones distintas. En el registro nacional de víctimas de feminicidio, la entidad ocupa el lugar 26 de 32, con 1.0 % del total nacional.

Sinaloa concentra el mayor porcentaje, con 13.3 %, seguido por Estado de México, con 7.6 %, y Chiapas, con 6.7 %.

Al medir la incidencia mediante la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, Coahuila desciende hasta el sitio 29 nacional. Sinaloa, Morelos, Sonora y Tamaulipas ocupaban los primeros cuatro lugares hasta junio. Las víctimas de feminicidio registradas en Coahuila durante el periodo analizado tenían entre 30 y 60 años de edad.

En homicidios culposos, relacionados principalmente con accidentes, la entidad ocupó el lugar 13 nacional. En lesiones dolosas se ubicó en el noveno sitio, mientras que Estado de México y Guanajuato encabezaron este indicador.

Durante el periodo analizado, Coahuila no registró víctimas por secuestro, por lo que no aparece con incidencia en ese delito.

El 911 revela casos que no siempre se denuncian

El Secretariado Ejecutivo señala que las llamadas al 911 son recopiladas y sistematizadas por el Centro Nacional de Información desde 2016, conforme al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia.

Los datos son enviados mensualmente por los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de las 32 entidades, a partir de la información generada por los 194 Centros de Atención de Llamadas de Emergencia que operan en el país.

El organismo advierte que una llamada al 911 no equivale a una denuncia formal, sino al reporte de un probable incidente de emergencia basado en la percepción de quien realiza la llamada.

Sin embargo, las estadísticas permiten identificar posibles situaciones de violencia que no necesariamente llegan a convertirse en una denuncia ante las autoridades. El informe aclara además que las llamadas no desagregan el sexo de las víctimas, aunque considera que existe una alta proporción de mujeres entre las personas afectadas en los incidentes analizados.

Ocho de cada 10 desisten de continuar

A la incidencia registrada se suma el abandono de los procesos legales. Mayra Valdés González, secretaria de las Mujeres en Coahuila, informó que 80 % de las mujeres que denuncian violencia familiar en Coahuila posteriormente desisten de continuar con el procedimiento legal.

La funcionaria atribuyó esta situación principalmente al miedo, las amenazas, la dependencia económica y la decisión de dar una segunda oportunidad al agresor.

Explicó que las mujeres inicialmente presentan la denuncia, reciben atención especializada y, en diversos casos, obtienen medidas de protección, pero después optan por retirar la denuncia y abandonar también dichas medidas: "Las mujeres van, denuncian, se atienden y el 80 % de ellas retira la denuncia después", señaló.

Valdés González indicó que entre los motivos más frecuentes se encuentran el temor, las amenazas, la incertidumbre sobre la situación económica y la esperanza de que el agresor modifique su conducta. "Les da una segunda oportunidad, creen que ellos pueden cambiar; muchas veces es un temor, un miedo al qué voy a hacer, de qué van a vivir mis hijos", explicó.

Ante este escenario, la secretaria de las Mujeres ha insistido en la importancia de acudir a las instituciones correspondientes y mantener las denuncias contra los agresores, con el propósito de romper los círculos de violencia que también pueden afectar a los hijos.