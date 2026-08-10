Incendio consume vivienda y tres vehículos en el ejido La Azufrosa

VILLA UNIÓN, COAH.– Una vivienda y tres vehículos quedaron completamente consumidos por un fuerte incendio registrado la mañana de este lunes en el ejido La Azufrosa, perteneciente al municipio de Villa Unión.

El siniestro fue reportado alrededor de las 9:00 de la mañana, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia de Villa Unión y Allende, quienes acudieron para tratar de controlar las llamas.

Acciones de la autoridad

A su llegada, el incendio ya se encontraba considerablemente avanzado y había alcanzado tanto la vivienda como los vehículos y las pertenencias que se encontraban en el interior, por lo que los daños materiales fueron prácticamente totales.

Tras controlar el fuego, los bomberos realizaron labores de remoción de escombros y enfriamiento para descartar la presencia de brasas o puntos calientes que pudieran provocar una nueva propagación.

Detalles confirmados

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas a consecuencia del incendio.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó el incendio.