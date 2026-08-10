Revisan agua de dispensadores en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– La Jurisdicción Sanitaria 02 mantiene revisiones en los dispensadores de agua de la ciudad, con el objetivo de verificar que cumplan con las condiciones sanitarias correspondientes.

Raymundo de los Santos, encargado de Regulación Sanitaria en la Jurisdicción Sanitaria 02, señaló que se realizan pruebas a las empresas dedicadas a la distribución de agua para comprobar que el producto cumpla con los parámetros establecidos.

Acciones de regulación sanitaria en dispensadores de agua en Ciudad Acuña

Entre las verificaciones se encuentra la medición de los niveles de cloro, cuyos resultados deben mantenerse dentro de los límites establecidos para el consumo humano. En caso de detectar alguna irregularidad, se notifica a la empresa para que realice las acciones de regulación correspondientes.

Verificaciones de agua en Ciudad Acuña por Raymundo de los Santos

También se revisa que los establecimientos se encuentren debidamente sanitizados y cuenten con medidas de protección, como cristales, para reducir riesgos de contaminación durante el proceso de distribución.

De igual manera, las autoridades sanitarias recomiendan a los usuarios mantener limpios los recipientes que utilizan para rellenarlos en las purificadoras, ya que su higiene también es importante para conservar la calidad del agua.