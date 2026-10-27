Fuerte choque entre camioneta y sedán deja daños materiales en Acuña

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una camioneta Ford Expedition chocó contra un Nissan Versa en el cruce del libramiento Emilio Mendoza y Luis Donaldo Colosio. El accidente dejó únicamente daños materiales.

La camioneta involucrada fue identificada como una Ford Expedition modelo 1997, color blanco, conducida por Roberto Lara Morales, de 46 años.

El segundo vehículo fue un Nissan Versa modelo 2017, color negro, manejado por Martín Emanuel Rodríguez Santos, de 21 años.

Tras el impacto, elementos acudieron al lugar para atender el incidente. De acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas lesionadas.