Productores piden maquinaria para limpiar canales de riego ante posibles lluvias

Productores de la región solicitan apoyo y maquinaria para retirar la tierra acumulada en los canales de riego, ante la posibilidad de próximas lluvias.

Advirtieron que los sedimentos podrían impedir el paso del agua hacia los predios, por lo que consideran fundamental realizar trabajos de desazolve para aprovechar las precipitaciones.

Aunque se trata de una problemática recurrente cada año, los productores señalan que requieren maquinaria para efectuar las labores, lo que representa un gasto elevado.

Ante la expectativa de que se registren lluvias antes del invierno o después de esa temporada, buscan mantener los canales en condiciones que permitan conducir el agua y beneficiar sus tierras.