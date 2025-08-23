Caravana de la Salud Llega a Villa Unión con Servicios Médicos Gratuitos

VILLA UNIÓN, COAH. – Con el respaldo del Gobierno del Estado, este martes se llevó a cabo la Caravana de la Salud, una jornada en la que se ofrecieron servicios médicos gratuitos y atención de calidad a los habitantes del municipio.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 de Piedras Negras, Dr. Juan Roberto Baeza Díaz, destacó el compromiso y la entrega del personal médico y de enfermería, quienes brindaron atención a decenas de familias durante la jornada.
En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, acudió el Coordinador Estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quien reafirmó el compromiso de la administración estatal para acercar los programas de salud a todas las regiones del estado, especialmente aquellas más alejadas o con difícil acceso a servicios médicos.