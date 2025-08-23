Caravana de la Salud Llega a Villa Unión con Servicios Médicos Gratuitos

VILLA UNIÓN, COAH. – Con el respaldo del Gobierno del Estado , este martes se llevó a cabo la Caravana de la Salud , una jornada en la que se ofrecieron servicios médicos gratuitos y atención de calidad a los habitantes del municipio.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 01 de Piedras Negras, Dr. Juan Roberto Baeza Díaz , destacó el compromiso y la entrega del personal médico y de enfermería , quienes brindaron atención a decenas de familias durante la jornada.