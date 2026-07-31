Dejan morir a perrita y exponen a vecinos

Una perrita murió tras ser atacada por un Pitbull que permanecía en condiciones inadecuadas junto con otros dos perros, en un domicilio de la calle Naza, en el Fraccionamiento Aeropuerto, donde Protección Animal detectó una grave omisión de cuidados y advirtió que la situación también representa un riesgo para los vecinos.

Tuilzie Ibarra, coordinadora de Protección Animal de Frontera, informó que la dependencia recibió durante la noche del jueves diversos reportes de vecinos, quienes denunciaron que constantemente escuchaban llorar a los perros y sospechaban que podían estar siendo maltratados o que se registraban peleas entre ellos.

Los habitantes proporcionaron fotografías y videos a través de redes sociales. En uno de los materiales, Ibarra pudo observar que una perrita criolla, café, de talla mediana, aparentemente ya no tenía vida.

Ante la gravedad de la denuncia, personal de Protección Animal acudió a primera hora de este viernes al domicilio, ubicado en la calle Naza, con apoyo de elementos de Seguridad Pública, para verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Al ingresar, con autorización de los propietarios, confirmaron que la perrita había muerto y que, de acuerdo con lo observado, fue atacada por uno de los dos Pitbull que se encontraban en el lugar.

Ibarra señaló que los propietarios inicialmente manifestaron que la perrita estaba viva, pero al revisar el sitio se percataron de que ya había muerto.

La funcionaria calificó el caso como una grave omisión de cuidados, pues los animales permanecían en un espacio reducido, además de presentar condiciones de desnutrición.

Los dos Pitbull, agregó, no estaban esterilizados y la hembra recientemente había parido, situación que, aunada a las condiciones de confinamiento, pudo generar mayor ansiedad y agresividad en el animal.

“No justifico por nada del mundo” el ataque, señaló Ibarra, pero explicó que mantener perros de gran tamaño, particularmente Pitbull, en un espacio muy reducido puede generar condiciones de estrés y ansiedad.

Más allá de la muerte de la perrita, Protección Animal advirtió que el caso representa una preocupación para la seguridad de quienes viven en los alrededores, debido a que se trata de perros grandes que permanecen en condiciones deficientes de cuidado y control.

Ibarra alertó que, si un animal ya atacó y mató a otro perro dentro de ese entorno, existe preocupación de que en determinadas circunstancias pudiera representar un peligro para otras mascotas o incluso para personas, particularmente menores de edad.

“El día de mañana puede ser una persona, un niño”, advirtió la coordinadora, al señalar que los animales ya no deben permanecer en las mismas condiciones ni en ese domicilio.

Para ingresar y documentar el caso, Protección Animal solicitó apoyo de Seguridad Pública. La unidad 1061 acudió al lugar y los oficiales permitieron que el personal realizara la inspección correspondiente.

Ibarra describió las imágenes encontradas en el domicilio como fuertes y desagradables, por lo que se levantó la notificación correspondiente y los propietarios fueron citados para presentarse el próximo lunes ante la autoridad municipal.

La coordinadora adelantó que, debido a la gravedad de los hechos, se contempla una multa de hasta 15 mil pesos por la omisión de cuidados, además de otras medidas conforme al reglamento vigente.

También se buscará determinar qué ocurrirá con los dos Pitbull, pues Protección Animal considera que ya no pueden permanecer en ese domicilio.

Ibarra señaló que los propietarios tampoco serían considerados aptos para continuar teniendo perros, por lo que se elaborará un documento con sustento en la legislación vigente para establecer las medidas correspondientes.

La funcionaria destacó que diversas asociaciones y fundaciones protectoras de animales ya han mostrado interés en el caso y recordó que las organizaciones civiles tienen facultades para presentar las denuncias que consideren pertinentes.

Será el próximo lunes cuando, junto con el director de Salud, Miguel Ángel, se determine la sanción y las acciones que deberán asumir los propietarios.

Protección Animal insistió en que el caso no solamente se trata de la muerte de una mascota, sino de una grave falta de responsabilidad en el cuidado de los animales y de una situación que debe ser atendida para evitar que otro perro o una persona resulte lesionada.