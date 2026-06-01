Contactanos
Coahuila

Inician campaña preventiva contra el gusano barrenador en la región Acuña-Jiménez

Brigadas recorrerán 19 ejidos y dos colonias agrícolas para proteger al ganado y evitar la propagación de la plaga.

Por Angel Garcia - 01 junio, 2026 - 03:39 p.m.
Inician campaña preventiva contra el gusano barrenador en la región Acuña-Jiménez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña.- Con el objetivo de prevenir y combatir posibles casos de gusano barrenador, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado puso en marcha una campaña de vacunación y tratamiento para el ganado en la región Acuña-Jiménez.

      La Secretaría de Desarrollo Rural implementa un plan para proteger el ganado en la región Acuña-Jiménez.

      El coordinador regional de la dependencia, Andrés Cervantes, informó que las brigadas recorrerán un total de 19 ejidos y dos colonias agrícolas para atender a los productores pecuarios y proteger sus hatos.

      Placeholder

      Las acciones comenzaron en el ejido Balcones y continuarán de manera gradual en todas las comunidades donde exista actividad ganadera, con la finalidad de cubrir la totalidad de la región.

      Las brigadas recorrerán 19 ejidos y dos colonias agrícolas para vacunar a los animales.

      De acuerdo con el funcionario, la capacidad de atención diaria oscila entre 200 y mil animales, dependiendo de las condiciones y la demanda que se presente en cada sector.

      La preocupación por el gusano barrenador ha aumentado tras casos confirmados en el sur del país.

      La preocupación entre autoridades y productores ha aumentado tras la confirmación de casos positivos de gusano barrenador en mascotas y en una persona en el sur del país, situación que ha llevado al reforzamiento de las medidas preventivas para evitar la propagación de esta plaga.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados