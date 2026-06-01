Inician campaña preventiva contra el gusano barrenador en la región Acuña-Jiménez

Ciudad Acuña.- Con el objetivo de prevenir y combatir posibles casos de gusano barrenador, la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado puso en marcha una campaña de vacunación y tratamiento para el ganado en la región Acuña-Jiménez.

La Secretaría de Desarrollo Rural implementa un plan para proteger el ganado en la región Acuña-Jiménez.

El coordinador regional de la dependencia, Andrés Cervantes, informó que las brigadas recorrerán un total de 19 ejidos y dos colonias agrícolas para atender a los productores pecuarios y proteger sus hatos.

Las acciones comenzaron en el ejido Balcones y continuarán de manera gradual en todas las comunidades donde exista actividad ganadera, con la finalidad de cubrir la totalidad de la región.

Las brigadas recorrerán 19 ejidos y dos colonias agrícolas para vacunar a los animales.

De acuerdo con el funcionario, la capacidad de atención diaria oscila entre 200 y mil animales, dependiendo de las condiciones y la demanda que se presente en cada sector.

La preocupación por el gusano barrenador ha aumentado tras casos confirmados en el sur del país.

La preocupación entre autoridades y productores ha aumentado tras la confirmación de casos positivos de gusano barrenador en mascotas y en una persona en el sur del país, situación que ha llevado al reforzamiento de las medidas preventivas para evitar la propagación de esta plaga.