Llevan clases a distancia por instalación de techumbre

NUEVA ROSITA, COAH.- En la Región Carbonífera, únicamente una institución educativa mantiene actividades a distancia debido a la instalación de una techumbre en sus instalaciones.

La medida busca garantizar la seguridad de los niños y niñas, evitando cualquier situación de riesgo mientras se realizan los trabajos de infraestructura.

Esta información fue confirmada por la maestra Nélida Santos Galván, subdirectora de servicios educativos en los municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz.

Destacó que, aunque los estudiantes permanecen en casa llevando clases en línea a partir de este 1 de junio, los maestros sí acuden al plantel.

Ahí elaboran cuadernillos con actividades que posteriormente son entregados a los alumnos, con el fin de que continúen su aprendizaje sin interrupciones.

La funcionaria destacó que, recientemente se presentó una situación similar en la Secundaria Barroterán, donde falló un transformador; sin embargo, el problema fue solucionado y la comunidad estudiantil ya retomó sus clases presenciales.

Santos Galván agregó que, se sigue trabajando bajo el mismo protocolo del ciclo escolar anterior. La mayoría de las escuelas están acondicionadas y laboran en horario normal, salvo cuando surgen contingencias como la falta de agua o el colapso de algún transformador, casos en los que se aplican medidas especiales para no afectar la seguridad ni el aprendizaje de los alumnos.

Finalmente, señaló que durante el ciclo escolar 2025-2026 las instituciones educativas ya se preparan para el cierre de actividades.

Entre las tareas más relevantes se encuentran las ceremonias de graduación y otros eventos programados para el mes de junio, con los que se dará conclusión formal al periodo académico.