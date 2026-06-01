Mujer embarazada intenta suicidarse en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por problemas familiares, una mujer en estado de gestación intentó acabar con su existencia, hechos registrados en la colonia Infonavit-Reforma de esta ciudad.

La afectada se identificó con el nombre de Diana N de 26 años de edad, domiciliada en calle Mina con Chihuahua, la cual fue diagnosticada con crisis depresiva.

La mujer fue trasladada a un hospital privado, tras ingerir cloro, decidiendo las autoridades médicas dejarla en observación médica para determinar si no afectó a su bebé.

Acciones de la autoridad

De estos hechos tomaron conocimiento, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal a cargo del director, Lic. José Ponce Sánchez.