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Coahuila

Mujer embarazada intenta suicidarse en Melchor Múzquiz

Las autoridades de seguridad pública tomaron conocimiento del caso en Melchor Múzquiz.

Por Teresa Muñoz - 01 junio, 2026 - 03:20 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por problemas familiares, una mujer en estado de gestación intentó acabar con su existencia, hechos registrados en la colonia Infonavit-Reforma de esta ciudad.

      La afectada se identificó con el nombre de Diana N de 26 años de edad, domiciliada en calle Mina con Chihuahua, la cual fue diagnosticada con crisis depresiva.

      La mujer fue trasladada a un hospital privado, tras ingerir cloro, decidiendo las autoridades médicas dejarla en observación médica para determinar si no afectó a su bebé.

      Acciones de la autoridad

      De estos hechos tomaron conocimiento, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal a cargo del director, Lic. José Ponce Sánchez.

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