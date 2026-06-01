Fallece Eduardo Fuentes, vocalista de El Gran Fiestoon; deja huella en la música de la Región Carbonífera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — Gran consternación ha causado entre la sociedad de la Región Carbonífera la muerte de Eduardo Fuentes, integrante del grupo musical El Gran Fiestoon, quien dejó una huella imborrable en la escena artística local, nacional e internacional.

El joven, originario del municipio de Múzquiz, permaneció varios días hospitalizado por problemas de salud y lamentablemente falleció este día. Su frase característica era "Rendirse jamás".

Eduardo, conocido cariñosamente como "Lalo", fue un dedicado padre de familia y se distinguió por su entrega tanto en el ámbito personal como profesional, dejando un legado de amor y compromiso entre sus hijos y seres queridos.

Su voz y talento marcaron a quienes lo acompañaron en el escenario y fuera de él, convirtiéndose en un referente musical para la comunidad, que hoy lo recuerda con profundo respeto y cariño.

Su trayectoria en el grupo musical El Gran Fiestoon abarcó más de una década de éxitos.

"Su música era su vida, su voz un gran don que resonará ahora desde el cielo", expresaron allegados, quienes destacaron que su partida deja un profundo dolor, pero también un recuerdo imborrable en la memoria colectiva de la región.

Descanse en paz.