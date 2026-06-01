La mascota que nunca soltaba: Posible causa detrás de la muerte de Cristan por rickettsia

Un niño identificado como Cristan, de 11 años, convivía diariamente con su pequeño perro, al que llevaba a todos lados y con el que dormía cerca. Esa cercanía, hoy, forma parte de la principal línea de investigación sobre cómo contrajo la enfermedad que le costó la vida.

La Secretaría de Salud confirmó que el menor falleció a causa de rickettsiosis, una infección transmitida por la picadura de garrapatas o pulgas. El diagnóstico fue emitido tras los resultados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que aclaró la incertidumbre generada en los últimos días.

Posible origen del contagio

En el domicilio del menor se detectó la presencia de garrapatas, por lo que, aunque no existe una certeza absoluta, las autoridades señalan como posible origen de contagio a su mascota.

"Probablemente esa fue la causa", informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha.

Durante varios días, la familia enfrentó diagnósticos contradictorios. Inicialmente se habló de dengue hemorrágico y posteriormente de rickettsia, lo que generó dudas sobre la atención médica recibida. Finalmente, los estudios confirmaron que el cuadro clínico correspondía a rickettsiosis.

Síntomas y diagnóstico

De acuerdo con Aguilar Arocha, esta enfermedad puede confundirse con otros padecimientos debido a que sus síntomas —fiebre alta, dolor abdominal, malestar general y diarrea— son similares a los de infecciones comunes. Además, puede haber un periodo de hasta dos semanas entre la picadura y la aparición de síntomas evidentes.

Cuando Cristan llegó al hospital, su estado de salud ya era crítico. Permaneció internado pocas horas y fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS, donde falleció la noche del jueves.

Las autoridades ahora investigan los días previos al ingreso hospitalario para reconstruir la evolución de los síntomas y determinar si existieron señales que no fueron detectadas oportunamente. El expediente clínico será clave en el análisis del caso.

Alerta sanitaria

Con este fallecimiento, suman ya tres muertes por rickettsiosis en la región, lo que ha encendido las alertas sanitarias.

Más allá de las cifras, el caso reabre el llamado a la prevención: la convivencia con mascotas sin desparasitación adecuada o expuestas a animales callejeros puede representar un riesgo real de transmisión.

La historia de Cristan deja una advertencia sanitaria: la higiene y el control de parásitos en mascotas no es un detalle menor, sino una medida clave para prevenir enfermedades potencialmente mortales.