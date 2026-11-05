Vecinos de Frontera reportan ruido excesivo y Ecología interviene

El departamento de Ecología de Frontera atendió reportes por ruido excesivo en las colonias Occidental y Borja, donde vecinos denunciaron reuniones con música a alto volumen en la vía pública.

Acciones de la autoridad

Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología, informó que uno de los casos se atendió el lunes en la colonia Occidental, donde varias personas continuaban con una reunión acompañada de música y consumo de bebidas alcohólicas en la calle.

Ante el reporte, personal de Ecología acudió al lugar con el apoyo de elementos de Seguridad Pública para solicitar a los involucrados que bajaran el volumen y suspendieran el ruido. Los habitantes atendieron el llamado, guardaron la bocina y dieron por terminado el convivio.

Detalles confirmados

Una situación similar se presentó en la colonia Borja, donde también se notificó a los responsables y, hasta el momento, no se han recibido nuevos reportes por ese motivo. Sánchez Cárdenas explicó que el procedimiento comienza con un llamado de atención y la entrega de una notificación. En caso de reincidencia, se continúa con el protocolo establecido en el reglamento, que contempla nuevas notificaciones y, posteriormente, la aplicación de multas.

El funcionario señaló que las denuncias por ruido excesivo han disminuido, resultado de la atención que se brinda a estos reportes por instrucciones de la Administración municipal. Preciso que el reglamento establece límites de entre 55 y 60 decibeles, por lo que el departamento mantiene vigilancia para atender las quejas ciudadanas.

Agregó que cuando las situaciones también involucran consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, Ecología solicita el respaldo de Seguridad Pública para intervenir.