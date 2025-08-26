CANACINTRA Acuña impulsa desarrollo económico en la frontera

Ciudad Acuña, Coah. – Con el objetivo de fortalecer la competitividad en la región fronteriza, representantes de la delegación Acuña de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) participaron en una reunión regional celebrada en la capital del estado.

En el encuentro, que reunió a siete delegaciones del sector industrial, se discutieron las problemáticas locales y se presentaron proyectos enfocados en detonar el desarrollo económico en la frontera.

Gabriel Castillo, presidente de CANACINTRA Acuña, destacó entre los temas prioritarios la mejora en los procesos de importación y exportación a través del cruce Acuña-Del Río, así como la promoción de actividades como la pirotecnia, que busca impulsar tanto el comercio como la cultura de la zona.

La cámara empresarial reafirmó su compromiso de trabajar con una visión de largo plazo, apostando por nuevas dinámicas que beneficien la economía local y regional.