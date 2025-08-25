Advierten riesgo de rabia humana en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Tras el reciente caso de rabia humana registrado en el estado de Zacatecas, autoridades de salud en Coahuila advirtieron que el riesgo de contagio sigue latente debido a la proximidad con fauna silvestre y al registro diario de agresiones por animales.

La Subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, Martha Alicia Romero Reyna, explicó que en Coahuila se reportan entre 20 y 30 agresiones animales al día, lo que representa un factor de riesgo si no se siguen las medidas preventivas adecuadas por parte de la comunidad.

"El riesgo está presente mientras tengamos contacto con fauna silvestre", declaró la funcionaria, al referirse al reciente caso de rabia humana derivado de la mordedura de un perro en Zacatecas.

Así mismo, añadió que aunque en Coahuila no se han registrado casos recientes en zonas urbanas, la exposición a animales salvajes mantiene activa la vigilancia sanitaria.

Romero Reyna hizo un llamado a la población a vacunar a sus mascotas, practicar una tenencia responsable, y buscar atención médica inmediata ante cualquier mordedura: "Si hay una agresión por perro o gato, es indispensable acudir a una unidad de salud y mantener al animal bajo observación durante 10 días", recomendó.

Por último, la funcionaria destacó que todas las unidades de salud en Coahuila cuentan con vacunas antirrábicas disponibles, así como con personal capacitado para seguir los protocolos en caso de exposición.