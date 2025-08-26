Joven talento de Ciudad Acuña es fichado por Rayados de Monterrey

Ciudad Acuña, Coah. – El talento acuñense vuelve a destacar en el futbol nacional. Alexis Rodríguez, un joven originario de esta ciudad, fue firmado por el Club de Futbol Monterrey para integrarse a sus fuerzas básicas.

Durante los últimos tres años, el jugador ha sido observado por visores del equipo regiomontano, quienes han seguido de cerca su desempeño en distintos torneos regionales, donde ha mostrado un rendimiento sobresaliente.

Será a partir del próximo 1 de septiembre cuando Alexis se presente en la casa club de Rayados, dando inicio a su proceso de formación como parte del plantel juvenil.

Este llamado representa una oportunidad clave en su carrera y lo posiciona entre los jóvenes acuñenses que buscan cumplir el sueño de llegar al futbol profesional. La expectativa es que el jugador logre consolidarse y mantenerse en el club el mayor tiempo posible.