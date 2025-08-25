Fiscalía de Coahuila anuncia avances en seguridad y justicia

SALTILLO, COAH.- El titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Fernández Montañez, dio a conocer avances importantes en materia de seguridad y justicia, destacando la coordinación estrecha entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública como parte de una estrategia integral.

"Estamos trabajando en este programa desde hace mucho tiempo. Fiscalía y Seguridad Pública actúan como ejes coordinadores de una política estratégica en seguridad y justicia", señaló Fernández Montañez.

Entre los anuncios más relevantes, el fiscal adelantó que la nueva Ley Orgánica, que será presentada próximamente, incluirá un enfoque reforzado en prevención del delito en colaboración con Seguridad Pública.

Además, se contempla la creación de una Vice fiscalía especializada exclusivamente en el combate al narcomenudeo, distribución y suministro de drogas, una figura sin precedentes a nivel nacional.

"Será la primera en el país. Aunque las adicciones también son un tema de salud, a nosotros nos corresponde la prevención y el combate al narcomenudeo. Queremos que quienes se dediquen a esta práctica se topen con pared", afirmó.

Asimismo, adelantó que se integrarán grupos especializados con inteligencia para fortalecer el trabajo contra las redes de distribución de drogas. En paralelo, se trabaja en un proyecto sobre extinción de dominio, del cual se darán más detalles próximamente.

Respecto a los resultados en seguridad, Fernández Montañez destacó que, en lo que va del año, Coahuila se posiciona a nivel nacional como uno de los estados con menores índices de delitos de alto impacto y homicidios, pese a ser la tercera entidad más grande del país y compartir frontera con estados donde la violencia es elevada.

"Estamos en el top de estados con mayor seguridad. Tenemos la cifra más baja en homicidios en los últimos 18 años, gracias al trabajo diario y a la dirección del gobernador Manolo Jiménez Salinas", concluyó el fiscal.