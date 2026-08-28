Alerta de ataque armado moviliza a autoridades en UVM Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una amenaza de ataque armado en las instalaciones de la Universidad del Valle de México (UVM) en Saltillo movilizó este viernes a corporaciones de seguridad, que implementaron un operativo para verificar el reporte y descartar riesgos para estudiantes y personal.

Cristal Covarrubias, integrante de las autoridades de seguridad que acudieron al plantel, informó que la alerta fue recibida a través de grupos de WhatsApp relacionados con la seguridad, donde se reportaba presuntamente la presencia de un arma de fuego al interior de la institución.

Acciones de la autoridad

Ante la situación, elementos de seguridad acudieron a la UVM y se entrevistaron con los responsables de seguridad del plantel para conocer lo ocurrido y verificar las instalaciones.

Como parte de los protocolos establecidos, alrededor de las 8:30 horas se realizó la Operación Mochila, sin que se localizara ningún arma de fuego dentro de la universidad.

"No se encontró nada, ningún arma de fuego al interior del plantel", afirmó Covarrubias.

La autoridad explicó que la amenaza pudo estar relacionada con personas ajenas a la institución o con algún conflicto entre estudiantes, aunque enfatizó que la situación se encontraba bajo control y no pasó a mayores.

Detalles confirmados

La alerta generó preocupación entre padres de familia, algunos de los cuales acudieron a la universidad para recoger a sus hijos. Las autoridades permitieron el acceso y, posteriormente, los estudiantes comenzaron a retirarse del plantel con normalidad.

Durante la mañana se registró una importante concentración de vehículos en los alrededores de la universidad, principalmente por el ingreso y posterior salida de estudiantes.

Ante este tipo de situaciones, Covarrubias llamó a padres de familia, estudiantes y personal educativo a mantener la calma y evitar acciones que puedan generar mayor alarma o dificultar el trabajo de las corporaciones.

"Hay que guardar mucho la calma, no hay que alertarnos. Nada más que nos dejen hacer nuestro trabajo, estamos para cuidarlos", señaló.

También recomendó a las instituciones educativas reforzar sus protocolos de seguridad y aplicar de manera preventiva la Operación Mochila, con el objetivo de detectar oportunamente cualquier objeto que pudiera representar un riesgo.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes a evitar conductas agresivas y no tomar como ejemplo retos, bromas o ideas difundidas en redes sociales que puedan generar situaciones de riesgo.

"Que no estén tan agresivos, que no se les haga fácil. Mejor pónganse a estudiar, pónganse a hacer cosas de buena voluntad", expresó.

Tras la revisión realizada por las autoridades, la situación en la UVM Saltillo fue reportada como normal y no se localizó ningún arma de fuego dentro del plantel.