Monclova: nuevo Centro Integral de Seguridad mejorará la vigilancia en la región

El sistema de videovigilancia se ampliará hacia Candela y Escobedo, cuyos municipios serán monitoreados desde el nuevo Centro Integral de Seguridad (SEIS), informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública.

Explicó que el centro constituye una de las principales herramientas de inteligencia y seguridad, al concentrar el monitoreo de distintas zonas de la región centro.

Actualmente, señaló, el sistema tiene espejada prácticamente toda la ciudad y se contempla concluir el año con alrededor de 600 cámaras, además de incorporar equipos de otros municipios de la región para que sean monitoreados desde el SEIS.

El funcionario mencionó que la cobertura actualmente se extiende desde Cuatro Ciénegas hasta Monclova, mientras que el objetivo es ampliar el monitoreo hacia Candela, Escobedo y los demás municipios de la región centro.

López indicó que la estrategia también ha permitido reducir los tiempos de reacción de los cuerpos de seguridad, al pasar de alrededor de ocho minutos a entre cuatro y seis minutos, dependiendo de la zona.

Respecto a los reportes, el regidor señaló que su cantidad varía diariamente, pero aseguró que todos son atendidos. Los incidentes que se presentan con mayor frecuencia corresponden a percances vehiculares y reportes de personas sospechosas en zonas con poca afluencia y menor presencia de seguridad o tránsito.

Precisó que cerca del 90 % de los reportes se atiende de manera inmediata. Los casos que no reciben atención inmediata pueden estar relacionados con obstáculos del propio ciudadano o con reportes falsos que impiden poner a alguna persona a disposición.

El Centro Integral de Seguridad cuenta además con capacidad para 100 personas que cursan una academia y 32 personas de áreas administrativas, además del área de inteligencia de la Policía Estatal.