CANACINTRA presenta Networking 2026 en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) presentó la edición Networking 2026, que se llevará a cabo el 19 de septiembre con el propósito de fortalecer la interacción y los vínculos entre industrias, empresarios y emprendedores de la localidad.

¿Qué es Networking 2026?

La presidenta de CANACINTRA, Keila García, informó que el evento ha registrado una buena respuesta en ediciones anteriores, al consolidarse como un espacio para generar oportunidades de convivencia y relaciones de negocio.

Destacó que en la edición del año pasado se alcanzó el cupo lleno, con una participación integrada en un 70 por ciento de industrias y un 30 por ciento de empresas y público en general.

Actividades del evento

Como parte de las actividades se desarrollarán las modalidades de papá al horno, queso panela asado, aguja norteña y rib eye, además de un concurso de salsas con premiación.

Los costos de participación serán de 15 mil pesos por mesa para 10 personas, 3 mil pesos por pareja y 2 mil pesos en modalidad individual.