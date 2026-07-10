Presentan nuevas reglas para vender AHMSA; esperan aval de la jueza

De acuerdo con los tiempos establecidos dentro del proceso de quiebra, el síndico de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, presentó de manera formal ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles las nuevas bases que regularán la subasta para la venta de ambas empresas como unidad productiva.

Con la entrega de este documento, ahora corresponde a la jueza revisar su contenido y, en caso de aprobarlo, ordenar su publicación para dar inicio al procedimiento de subasta con el que se busca concretar la venta de las compañías. Además de las nuevas bases, la Sindicatura entregó el listado final de trabajadores con la determinación de los créditos laborales correspondientes, así como la cuota concursal de los acreedores, documentación requerida por la autoridad judicial para continuar con el procedimiento de enajenación.

El síndico informó que con esta entrega quedó integrada y cumplimentada, en tiempo y forma, toda la documentación solicitada por el juzgado, lo que representa un nuevo avance dentro del proceso de quiebra y de la eventual venta de AHMSA y MINOSA.

Una vez que el juzgado analice los documentos, deberá emitir los acuerdos correspondientes para dar continuidad al proceso, bajo los principios de certeza jurídica, transparencia y protección de los derechos de los trabajadores y acreedores involucrados.

Acciones de la autoridad

La presentación de las nuevas bases representa un paso clave para reactivar el proceso de venta, luego de que el procedimiento anterior no concluyera con la adjudicación de las empresas. La Sindicatura señaló que continuará atendiendo las actuaciones que le correspondan dentro del procedimiento judicial y dará a conocer oportunamente los avances que se registren conforme avance la nueva subasta de AHMSA y MINOSA.